Schriebl startet mit Saalfelden: Ohne Schnörkel in die Westliga

In Nonntal wird am Freitag (18.30 Uhr) die neue Fußballsaison der Regionalliga Salzburg angepfiffen. Mit Saalfelden gastiert einer der Topfavoriten auf ein Westligaticket beim SAK. "Die Pinzgauer haben gut eingekauft und ein starkes Team. Sie sind der Favorit", sagt SAK-Trainer Roman Wallner. Er will den Schwung aus dem Frühjahr mitnehmen, obwohl der Kader umgekrempelt wurde. "Es ist positiv, dass es gleich wieder losgeht. Wir sind sicher bereit."

Auch die Gäste haben ihre Mannschaft im Sommer umgebaut. Neo-Trainer Alexander ...