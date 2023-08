Cup-Schlager gegen Red Bull Salzburg löst bei Austria Salzburg Euphorie aus - Kartenvergabe wohl geklärt

Neue Mitglieder aus vielen Ländern

Abseits des Platzes löst das Cup-Highlight gegen den Erzrivalen Red Bull Salzburg eine Euphorie rund um den Verein aus. Seit der Auslosung vor acht Tagen stieg die Mitgliederzahl von rund 1000 auf 1500. "Die neuen Mitglieder kommen nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland und der Schweiz. Sogar aus den USA, Finnland und England kamen Anträge herein", erklärt Rettenbacher, dessen Verein seit der Cup-Auslosung auch neue Sponsoren gewinnen konnte. "Die Freude ist bei den Fans, Unterstützern und Sponsoren sehr groß. Jeder fiebert diesem Spiel entgegen. Das Salzburg-Derby löst sehr viel Gutes aus."

Kartenvergabe wohl geklärt

Dass sich täglich neue Mitglieder registrieren, liegt vor allem an der Kartenvergabe für den Cup-Schlager am 26. September in Grödig. Lebenslange Mitglieder werden vier Tickets erwerben können, Vollmitglieder zwei, ermäßigte Mitglieder und Dauerkartenbesitzer jeweils eine. "Ganz fix ist das Prozedere noch nicht, aber es wird in diese Richtung gehen", erklärt Rettenbacher.

Schwierige Woche für Trainer Christian Schaider

Für den Austria-Trainer Christian Schaider war es eine schwierige Woche: "Das Salzburg-Derby war natürlich ein großes Thema. Wir haben aber mit der Mannschaft gesprochen und gesagt, dass der Fokus auf die kommenden Aufgaben liegen muss. Und sie haben es perfekt umgesetzt." Vor allem in der zweiten Halbzeit zeigten Rene Zia und Co. vor rund 1500 Zuschauern eine überragende Vorstellung und sicherten sich mit drei Toren den zweiten Erfolg. "Spielerisch war es sehr gut", lobt Schaider, der sich nun eine ruhigere Trainingswoche wünscht: "Mit Schwaz wartet auswärts ein starker Gegner auf uns. Wir müssen den Fokus voll und ganz auf dieses Spiel richten. Das Cup-Spiel steht ja erst Ende September auf dem Programm."