Deadline Day im Fußball-Unterhaus: Die neuesten Transfers im Überblick

In wenigen Stunden schließt im Fußball-Unterhaus das Transferfenster. Bis Montag, 24 Uhr, haben die Vereine noch die Möglichkeit, Spieler zu verpflichten. Im SN-Transferblog haben Sie die neuesten Entwicklungen auf einen Blick.

17.50 Uhr: Nun dürfte auch Bischofshofen sein Transferprogramm abgeschlossen haben: Mit dem Deutschen Jordi Woudstra, der in den vergangenen Tagen bereits bei den Pongauern mittrainiert hat, wurde laut SN-Informationen aus dem BSK-Umfeld ein neuer Stürmer verpflichtet. Der 21-Jährige, der vor Kurzem bereits bei Austria Salzburg vorgespielt hatte, kommt vom deutschen Club Phönix Lübeck und soll Viktor Drocic (Lafnitz) ersetzen.

17.00 Uhr: Die meisten Vereine haben ihr Transferprogamm abgeschlossen. Nur bei dem einen oder anderen Westligisten könnte sich noch etwas ergeben. Alle Transfers in der Regionalliga West und Salzburger Liga im Überblick.

16.20 Uhr: Landesmeister Bischofshofen konnte mit Konstantin Gertig, der im Bullen-Nachwuchs ausgebildet wurde und zuletzt beim FC Liefering kickte, einen talentierten Innenverteidiger unter Vertrag nehmen. In den letzten Stunden vor dem Transferende könnte noch ein Stürmer aus Deutschland kommen.

16.00 Uhr: Salzburg-Ligist Siezenheim konnte neben Philipp Sturm einen weiteren Ex-Profi unter Vertrag nehmen. Maximilian Mayer, der im Red-Bull-Nachwuchs ausgebildet wurde und mit Hartberg und FAC in der 2. Liga kickte, wird in der neuen Spielzeit für Siezenheim auflaufen. Der 24-jährige Verteidiger ist zudem im Betreuerstab des FC Liefering tätig.

15.55 Uhr: Nach einer schweren Knieverletzung musste Jasmin Muminovic ein Jahr lang pausieren. Nun zieht es den Straßwalchen-Torjäger zum Landesligisten ASV. Bei den Städtern will der 28-Jährige wieder zu alter Form finden.

15.50 Uhr: Der Ex-Bundesligist Grödig konnte kurz vor dem Transferende noch einen neuen Keeper verpflichten: Serafin Bütow, der im Frühjahr ein Probetraining in der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund absolviert hat, wechselt von der Seekirchen 1b zum Neo-Salzburg-Ligisten Grödig.

15.45 Uhr: Der ehemalige Seekirchen-Kicker Telat Ünal verlässt Anif wieder und wird in Zukunft für den Landesligisten HSV Wals auflaufen.

15.40 Uhr: Salzburger-Liga-Vizemeister Bürmoos angelte sich einen talentierten Offensivspieler aus der 1. Landesliga. Manuel Schubeck schaffte nach starken Leistungen in Anthering den Sprung in die Salzburger Liga. Der 20-Jährige stellte sein Können in den ersten Testspielen bereits unter Beweis und erzielte vier Tore.

15.20 Uhr: Eine bittere Nachricht musste in der vergangenen Woche Vinzenz Zschock verdauen: Der Innenverteidiger, der nach einer längeren Weltreise beim Oberösterreich-Ligisten Mondsee wieder angreifen wollte, zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird nun monatelang ausfallen.

15.15 Uhr: Henndorf hat wenige Stunden vor dem Ende der Wechselfrist sein Transferprogramm abgeschlossen: Nach den Youngsters Elias Fasching (Straßwalchen), Jonas Ellmauer und Illia Kiriukhin (beide Mondsee) wird in Zukunft auch Gabor Gacs (Anif 1b) für die Wallerseer auflaufen.

15.06: Marco Stocker, der den Salzburg-Ligisten Puch nach einigen Jahren verlassen hat, wird in Zukunft beim Landesligisten Koppl aktiv sein.

15 Uhr: Adnet-Stürmer Simon Schilchegger wird doch nicht nach Kuchl wechseln, sondern eine Karrierepause einlegen.

14.45 Uhr: Eugendorf konnte noch ein hoffnungsvolles Talent verpflichten: Der 17-jährige Offensivspieler Dion Krasniqi kommt vom Vöcklabrucker SC. "Er hat in den Testspielen bereits einen sehr guten Eindruck hinterlassen", freut sich Eugendorfs Sportlicher Leiter Christof Kopleder.

14.25 Uhr: Bramberg hielt sich am Transfermarkt lange Zeit zurück, zum Schluss wurden aber noch zwei Kicker verpflichtet. Der 21-jährige Defensivspieler Mate Rokosz kommt aus Ungarn und Goalie Tobias Kalcher, der Sascha Abele (Piesendorf) ersetzt, aus Hollersbach. Schon vor längerer Zeit wurde Alexander Wangler von der Ried-Akademie verpflichtet.

14.15 Uhr: Straßwalchen kann zwei Rückkehrer begrüßen. Nach Ajdin Islamovic kommt auch Bence Toth zu den Flachgauern zurück. Der 22-jährige Defensiv-Allrounder kickte 2019 ein halbes Jahr bei den Flachgauern, versuchte sein Glück danach in Spanien und Ungarn. "Ein sehr guter Spieler, der uns auf alle Fälle weiterhilft", freut sich Straßwalchens Sportlicher Leiter Markus Chudoba.

14.10 Uhr: Auch beim Neo-Westligisten Grünau hat sich in den vergangenen Tagen noch einiges getan: Aus der Akademie von Sturm Graz kommt das Verteidiger-Talent Anel Adzem. Die Walser holten sich aber auch eine Absage: David Stojicevic wird auf eigenen Wunsch doch nicht zum Club wechseln.

14 Uhr: Kurz vor dem Transferende konnte Anif noch einen Stürmer holen: Nikola Vidovic kommt vom Ligakonkurrenten SAK.

13.45 Uhr: Thalgau holt Torjäger zurück: Nach erfolgreichen Jahren beim Landesligisten Faistenau kehrt Torjäger Mendim Fetahaj zu seinem Stammverein zurück. Schmerzhaft sind dagegen die Abgänge der beiden kroatischen Legionäre Stjepan Jagic (Kroatien) und Simun Jagic (Deutschland).

13.30 Uhr: Nach SN-Informationen hat Pawel Kapsa den Regionalligisten Bischofshofen mit sofortiger Wirkung verlassen. Der 40-Jährige hätte nach seinem Karriereende im Sommer in Zukunft eigentlich als Tormanntrainer und Physiotherapeut bei den Pongauern arbeiten sollen.

13.15 Uhr: Regionalligist Saalfelden gab am letzten Transfertag noch einen Neuzugang bekannt: Youngster Max Mann kommt aus der Nachwuchsabteilung des bayerischen Clubs Unterhaching.

13 Uhr: David Ogunlade verbrachte nur wenige Monate beim Fußball-Regionalligisten Bischofshofen. Nun kehrt der Offensivspieler nach Seekirchen zurück.

11 Uhr:Siezenheim sorgte am Montag für eine Transfersensation: Bundesliga-Profi Philipp Sturm wechselt von Hartberg zum Salzburg-Ligisten.