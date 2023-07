Transfersensation! Siezenheim holt Bundesliga-Kicker

Wenige Stunden vor dem Ende der Transferzeit (Montag 24 Uhr) konnte der Salzburgligist Siezenheim einen namhaften Neuzugang präsentieren.

Nachdem dem SAK mit der Verpflichtung des Ex-Teamspielers Zlatko Junuzovic vor Kurzem ein Transfercoup gelang, legte am Montag Ligakonkurrent Siezenheim nach. Der Salzburgligist sicherte sich die Dienste von Bundesligakicker Philipp Sturm, der zuletzt beim TSV Hartberg in der höchsten österreichischen Spielklasse aktiv war. "Philipp hat bereits in den vergangenen vier Jahren in der Sommerpause immer bei uns mittrainiert und hat sehr viele Freunde bei uns in der Mannschaft. Wir sind froh, dass wir mit ihm einen Unterschiedsspieler verpflichten konnten, der menschlich und sportlich perfekt zu uns passt", freut sich Siezenheim-Trainer Peter Urbanek, über seinen prominenten Neuzugang.

Youth-League-Sieger mit Marco Rose

Der 24-jährige Walser Philipp Sturm wurde im Nachwuchs von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg ausgebildet und war 2017 Teil der U19-Mannschaft der Bullen, die sich im Finale der UEFA Youth League gegen Benfica Lissabon durchsetzte. Nach zwei Jahren beim FC Liefering wechselte der Offensivspieler zum deutschen Drittligisten Chemnitzer FC und schloss sich 2020 Hartberg an. Für die Steirer absolvierte er in drei Jahren 24 Bundesligaspiele, konnte sich verletzungsbedingt aber nie einen dauerhaften Stammplatz sichern. Nun entschied Sturm sich, seine Profikarriere zu beenden und in Salzburg ein Studium zu beginnen. "Es ist super, dass sich für uns die Chance geboten hat, es ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen", betont Urbanek.