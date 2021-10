Der fast perfekte Sprung: Neo-Salzburger sorgt für Paukenschlag

"Wunderkind" Matěj Švancer ist der kommende Superstar der Freestyle-Szene - und Österreichs neue große Olympiahoffnung.

In der Freestyle-Szene ist er schon mit 17 Jahren eine Größe, seit Freitag ist Matěj Švancer auch dem breiten Sportpublikum ein Begriff. Gleich beim ersten Auftritt für Österreich feierte der gebürtige Tscheche im Big Air von Chur den ersten Weltcupsieg, was in mehrfacher Hinsicht Aufsehen erregte.

Obwohl der für den Skiclub Kaprun startende Švancer beim Saisonauftakt in der Schweiz zum erweiterten Kreis der Favoriten gehörte, überraschte er sich doch auch selbst: "Ich kann es gar nicht glauben, das ...