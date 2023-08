Erstligaerfahrung für BBU: Luka Kamber verstärkt Salzburger

Der Salzburger Basketball-Zweitligist holt einen Spieler, der den Unterschied machen kann.

Eine gute Woche vor dem ersten Testspiel hat die Basketballunion Salzburg einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Luka Kamber wird die Falken in der 2. Bundesliga unterstützen. Der 28-jährige Deutsch-Kroate wird als Power Forward auflaufen, ist aber variabel einsetzbar. Der 2,03-Meter-Mann ist nicht nur groß, sondern soll auch mit einem starken Wurf glänzen, auch aus der Distanz.

BBU mit großen Erwartungen

Zudem erwarten sich die BBU-Verantwortlichen, deren Ex-Schlüsselkräfte Adrian Mitchell und Raphael Miksch vor Kurzem einen neuen Salzburger Verein mit hohen Zielen gegründet haben, viel Einsatz und starke Verteidigungsleistungen. "Ich freue mich sehr, Salzburg meine neue Heimat nennen zu dürfen und mit der BBU in die neue Saison zu starten. Die Jungs sind alle motiviert und die ersten Trainingseinheiten waren bereits vielversprechend. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Jahr für viel Furore sorgen werden", sagt der gebürtige Berliner.



Kamber spielte in Traiskirchen, aber auch in den USA

Kamber wechselte aus der deutschen Hauptstadt 2013 in die USA, in denen er auch in der Collegeliga NCAA Erfahrung sammelte. Nach einer kurzen Zwischenstation in Kroatien spielte er in der dritten deutschen Liga, ehe er 2020 für eine Saison für die Traiskirchen Lions in der ersten Bundesliga Österreichs auflief. Dort erzielte er im Schnitt zehn Punkte und fünf Rebounds. Zuletzt war er wieder in der zweiten und dritten Bundesliga in Deutschland aktiv.