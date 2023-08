Im Eiltempo in die 1. Bundesliga? Neuer Basketballverein Salzburg Knights setzt sich hohe Ziele

Ex-Stützen der BBU Salzburg um Adrian Mitchell und Raphael Miksch wollen mit neuem Club schnell ganz nach oben.

Adrian Mitchell war über viele Jahre das Gesicht der BBU Salzburg, Teamkollege Raphael Miksch übernahm auch als Obmann des Basketball-Zweitligisten Verantwortung. Im Mai kam es zur nicht ganz reibungslosen Trennung - wegen Differenzen über die Ziele des Clubs. Dem Salzburger Basketball bleiben Mitchell und Miksch aber erhalten. Denn mit ihren Ex-BBU-Kollegen Dominik Klocker und Lukas Blank gründeten sie vor Kurzem einen neuen Basketballverein, den BC Salzburg Knights.

"Das ist ein Projekt von Freunden. Wir wollen unserer Gemeinschaft etwas zurückgeben und mehr Möglichkeiten schaffen, in Salzburg Basketball zu spielen", sagt Obmann Miksch, der - wie in seiner Zeit bei der BBU - nicht vor hohen Zielen zurückschreckt. Das neue Herrenteam soll nur eine Saison in der Landesliga antreten. Bereits 2024 soll der Sprung in die 2. Bundesliga gelingen, bis 2028 wollen die Salzburg Knights gar Österreichs höchste Spielklasse erreichen. Parallel sollen der Nachwuchs gefördert und ein Damenteam etabliert werden. "Die Jugend wird das Herzstück sein", heißt es.

Trainiert wird ab 11. September in verschiedenen Schulhallen Salzburgs (Details unter www.salzburgknights.at) in sechs Altersstufen von der U10 bis zum Landesligateam, dem auch Klocker, als Spieler angehört. Mitchell, Miksch und Blank laufen heuer für Traunstein auf. "Wenn alles nach Plan läuft, steigen wir nächstes Jahr in der 2. Bundesliga ein", betont Miksch, der seinen Verein nicht in Konkurrenz zum Ex-Club oder etwa dem in der Stadt ebenfalls sehr engagierten BSC Salzburg sieht. "Wir schauen nur auf uns und unsere Mitglieder, wollen unser Ding machen."

Dass in Salzburg auch ein Eishockey- und ein Kanupoloverein auf den Namen "Knights" hören, stört dabei nicht. Miksch betont: "Ritter passen einfach gut zu Salzburg mit seiner Festung."