Wenige Wochen vor dem Saisonstart ist beim SAK Feuer am Dach: Nach Torjäger Mersudin Jukic geht auch Präsident Christian Schwaiger. Zudem drohen hohe Gehaltsnachzahlungen.

Nach turbulenten Monaten schien beim SAK in den vergangenen Wochen Ruhe eingekehrt zu sein. Der Sportliche Leiter Andreas Fötschl und Neo-Trainer Roman Wallner haben mit einem kleinen Budget eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammengestellt und blickten optimistisch in die Zukunft. Am Mittwochabend ...