Finale im Fußball-Unterhaus: Großer Jubel in Grünau und Thalgau - Neumarkt steigt in die 1. Landesliga ab

Die Grünauer können gar mit zwei Mannschaften feiern. Thalgau ist Meister der Salzburger Liga, in der Adnet und Siezenheim bleiben. Alle Entscheidungen im Salzburger Fußball-Unterhaus im Überblick.

Im Fußball-Unterhaus sind am Samstag die letzten Entscheidungen gefallen. Das fünfte Salzburger Ticket für die neue Westliga-Saison geht an Grünau. Die Flachgauer setzten sich bei der längst qualifizierten Austria mit 5:1 durch. Dass Seekirchen, das erst in der Schlussphase traf, in Kuchl mit 1:0 gewann, war damit nicht mehr von Relevanz. Die Grünauer haben trotz Punktegleichheit die Nase vorn, weil ihre Zähler bei der Punkteteilung abgerundet wurden.



Thalgau feiert Meistertitel - Ugrinovic Torschützenkönig

In der Salzburger Liga fixierte Thalgau den Meistertitel souverän. Während sich Verfolger Bürmoos in Altenmarkt zu einem 4:2 mühte, schlug der Spitzenreiter Puch mit 3:2. Ein Doppelschlag von Mario Kreuzer, der Puchs Co-Trainer Nihat Aslan im Tor überwand, ebnete früh den Weg zum Heimsieg. Ein Wermutstropfen: Lazar Ugrinovic überholte Thalgaus Franz Mrkonjic, der leer ausging, mit einem Viererpack noch in der Wertung der besten Torschützen.



Adnet und Siezenheim retten sich mit Kantersiegen - Neumarkt steigt ab

Auch im Abstiegskampf ließen die Teams, die vor der Runde über dem Strich gestanden waren, nichts anbrennen. Siezenheim (5:0 gegen Hallwang) und Adnet (4:0 gegen den ASV Salzburg) führten gegen die Fixabsteiger bereits zur Pause klar und spielen auch in der kommenden Spielzeit in der dann 16 Mannschaften umfassenden Salzburger Liga. Nicht mehr dabei ist Neumarkt. Die Flachgauer taten sich gegen Schwarzach zu Hause schwer. Weil Hasan Acar einen Elfmeter vergab, blieb es beim torlosen Remis. Auch ein Sieg hätte aber nicht gereicht.

ATSV Salzburg ist Meister, Grünau 1b und Hollerbach gerettet

In der 2. Landesliga Nord jubelten nach dem 1:1 zwischen dem ATSV Salzburg und Grünau 1b beide Vereine. Während die Lieferinger als Meister in die 1. Landesliga aufsteigen, bleiben die Flachgauer oben. Obertrum (1:0 gegen Mattsee) steigt in die 1. Klasse Nord ab. Schon vor dem Anpfiff der abschließenden Runde entschied sich der Abstiegskampf in der 1. Klasse Süd. Weil Lend gegen Hollersbach wegen Spielermangels nicht antreten konnte, war der Hollersbacher Ligaverbleib bereits vor der 0:1-Niederlage des Konkurrenten St. Martin/Lofer gegen Rauris klar. Hollersbach bleibt oben, St. Martin/Lofer steigt ab. "Die Stimmung ist überschaubar. Wir hätten es gern auf dem Spielfeld entschieden", sagt Hollersbachs Trainer Lukas Wieser.

Bad Vigaun steigt ab, Bergheim 1b rettet Kuchl 1b

Weil Bergheim 1b dank eines 1:0-Heimerfolgs über Hallwang 1b (nicht-aufstiegsberechtigter) Meister der 2. Klasse Nord A ist, reicht Kuchl 1b der zehnte Rang zum Verbleib in der 1. Klasse Nord. Lamprechtshausen (4:1 gegen Oberalm) und Nußdorf mussten wegen Kuchls 0:0 gegen Meister Hof ohnehin nicht mehr zittern. Bad Vigaun steigt als Tabellenelfter ab, obwohl man mit einem 6:0-Sieg gegen den ASK/PSV Salzburg noch nach Punkten mit den Kuchlern gleichzog. Das direkte Duell (6:0, 1:3) spricht aber für das 1b-Team.

