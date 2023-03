Fötschl-Sperre sorgt vor Schlager für Verwirrung - Golling muss Tennengau-Derby verlegen

Nachdem er am vergangenen Wochenende beim 1:0-Sieg in Grödig seine fünfte gelbe Karte kassiert hatte, ist Bischofshofen davon ausgegangen, dass Andreas Fötschl am Samstag im Schlager gegen die Austria nicht auf der BSK-Trainerbank sitzen darf. Es war aber ein Irrtum. Auf sein Heimspiel gegen Kuchl muss dagegen Golling verzichten.

Im Spitzenspiel der 20. Runde der Regionalliga Salzburg stehen sich am Samstag (15 Uhr) die beiden Topteams Bischofshofen und Austria Salzburg gegenüber. "Ich erwarte ein sehr enges Spiel. Viele Tore werden nicht fallen und der Druck liegt klar bei der Austria", betont BSK-Trainer Andreas Fötschl, dessen Mannschaft mit einem Heimsieg die Teilnahme am überregionalen Play-off bereits fixieren könnte . "Damit hätten wir auch das Ticket für die Regionalliga West fixiert und ein Saisonziel bereits erreicht", sagt Fötschl, der das Spitzenspiel von der Trainerbank aus verfolgen kann. Laut SFV-Statuten gelten Gelbsperren nur für Spieler, Trainer sind nur nach roten oder gelb-roten Karten gesperrt. "Ich habe mich schlau gemacht und bin auf diese Regel gestoßen. Ich bin natürlich froh, dass ich nicht auf der Tribüne Platz nehmen muss." Austria-Neuzugang trifft auf seinen Vater Für den neuen Austria-Angreifer Yannic Fötschl ist das Duell gegen Bischofshofen ein besonderes Spiel. Der Youngster trifft mit seinem neuen Club auf seinen Vater. "Ich würde mich freuen, wenn mein Sohn ein Tor schießt. Aber für uns zählt natürlich nur der Sieg", betont Vater Fötschl. Ganz auf drei Punkte ist auch Austria-Trainer Christian Schaider eingestellt: "Natürlich würden beide Teams mit einem Unentschieden Verfolger Saalfelden auf Distanz halten. Aber wir werden sicher nicht auf Remis spielen, sondern hoffentlich unsere spielerische Überlegenheit in einen Erfolg ummünzen." Verzichten müssen die Violetten auf Johannes Zottl und Routinier Rene Zia (beide verletzt). Tennengau-Derby in Scheffau Weil die Sanierung des Gollinger Fußballplatzes nicht rechtzeitig abgeschlossen wurde, steigt das Tennengau-Derby am Sonntag (15 Uhr) in Scheffau. "Ein extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Beide brauchen wohl einen Sieg, wenn sie noch gute Chancen auf das obere Play-off haben wollen. Dass wir in Scheffau spielen, macht uns absolut nichts", betont Kuchl-Trainer Thomas Hofer.