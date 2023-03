Saalfelden lässt die Topteams in der Regionalliga Salzburg zittern

Die Pinzgauer feierten unter Trainer Markus Fürstaller den siebten Sieg in Serie. Bischofshofen und die Austria jubelten erst spät.

Seit Markus Fürstaller das Traineramt beim Fußball-Regionalligisten Saalfelden übernommen hat, haben die Pinzgauer keinen einzigen Punkt mehr abgegeben. Kapitän Tamas Tandari und Co. starteten am Samstag mit einem 3:1-Sieg in Grünau in das Frühjahr und setzten ihre Siegesserie damit fort. Vor allem die Art und Weise, wie der Tabellendritte in Wals gewann, dürfte die Konkurrenz zum Zittern bringen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Saalfelden im zweiten Durchgang so richtig auf. Die Defensive stand kompakt und in der Offensive erarbeitete sich die Fürstaller-Elf eine Vielzahl an Chancen.

Traumtor von Semir Gvozdjar

Ein Doppelpack von Torjäger Tandari und ein Traumtor von Semir Gvozdjar, der den Ball aus 16 Metern genau ins Kreuzeck zimmerte, sicherten den verdienten Sieg. "Eine sehr starke Vorstellung von meiner Mannschaft. Nur die Chancenverwertung muss ich bemängeln", erklärt Erfolgstrainer Fürstaller, der in den verbleibenden drei Runden das Punktemaximum holen und damit noch den Sprung in die überregionale Westliga schaffen will.