Fußball-Unterhaus: Alle Transfers in der Salzburger Liga

Aufsteiger Schwarzach holt einen Westliga-Kicker. Thalgau und Altenmarkt verpflichten Legionäre für die Defensive. Alle Spielerwechsel im Überblick.

Die Pflichtspielsaison im Salzburger Fußball-Unterhaus hat mit den ersten Landescupduellen bereits begonnen. Am Freitag endet auch die Transferzeit. Während manche Vereine in der Regionalliga Salzburg kurz vor Transferschluss noch Wechsel tätigten, blieb es in der Salzburger Liga verhältnismäßig ruhig.

Aufsteiger Schwarzach sicherte sich die Dienste von St. Johanns Ralph Pertl. Thalgau verpflichtete nach Ilija und Stjepan auch Šimun Jagić aus Kroatien. Ebenfalls auf einen Legionär für die Defensive setzt Altenmarkt mit dem Slowenen Nik Mršič. Eugendorfs Angriff verstärkt ...