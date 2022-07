Salzburger Liga: Hallwangs neuer Torjäger verletzt sich im Testspiel

Schmerzhafte Rückkehr für Nemanja Asanovic: Der Ex-Plainfelder fällt mit einer Knieverletzung wochenlang aus.

Nemanja Asanovic und der SV Hallwang - das ist noch keine Erfolgsgeschichte. 2018 war der heute 31-jährige Vollblutstürmer mit reichlich Vorschusslorbeeren vom Salzburg-Ligisten verpflichtet worden. Nach einem enttäuschenden halben Jahr, in dem der Angreifer nur einen Meisterschaftstreffer erzielt und so den Abstieg nicht verhindert hatte, wechselte er nach Plainfeld. Dort schlug der Goalgetter sofort ein. Nach 120 Toren in vier Jahren beim Landesligisten wagte der gebürtige Montenegriner im Sommer den zweiten Anlauf in Hallwang.

Tor und Verletzung nach Rückkehr

Doch wenige Tage nach dem Trainingsstart folgte der erste Rückschlag: Im Testspiel gegen Grödig erzielte der Routinier am Samstag zwar Hallwangs Treffer bei der 1:3-Niederlage, musste nach einer Stunde aber verletzt ausgewechselt werden. Die gute Nachricht: Der Verdacht auf einen Kreuzbandriss bestätigte sich nicht. "Er wird uns aber dennoch mit einer Knieverletzung sechs bis acht Wochen fehlen", sagt Sportchef Alfred Leitner. Asanovic wird also sowohl das Landescupduell gegen den SSK (23. Juli) als auch den Meisterschaftsauftakt gegen Straßwalchen Anfang August verpassen. Mit dabei soll dann Vukasin Benovic sein. Der Abwehrspieler ist - wie in den SN mehrmals berichtet, von den Clubverantwortlichen aber auch mehrfach dementiert - ebenfalls aus Plainfeld nach Hallwang gewechselt.