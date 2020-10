Fußball Unterhaus: Mehr Regeln, aber kein Abbruch

Die Unterhaus-Clubs können aufatmen: Trotz strengerer Maßnahmen der Bundesregierung kann der Spielbetrieb fortgeführt werden.

Mit Spannung und einem mulmigen Gefühl erwarteten die Salzburger Unterhaus-Clubs am Montag die Pressekonferenz der Bundesregierung. Bereits wenige Minuten nach Beginn dieser kam die Erleichterung: Der Spielbetrieb muss, trotz steigender Coronazahlen, nicht eingestellt werden. Noch am vergangenen Wochenende gab es Anzeichen dafür, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz Sportveranstaltungen im ganzen Land verbieten will. Soweit kam es nicht, trotzdem müssen sich die Vereine ab Freitag an strengere Regeln halten. Will man mehr als zwölf Zuschauer am Platz begrüßen, muss das bei der ...