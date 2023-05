Fußballcamp in Köstendorf: Wo Goiginger draufsteht, ist Goiginger drin

Das Nachwuchscamp des LASK-Profis in seiner Heimat Köstendorf geht in die zweite Runde.

Kicken mit dem Profi - darauf freuen sich 80 Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren, die an der zweiten Auflage des Thomas-Goiginger-Fußballcamps von 17. bis 21. Juli in Köstendorf teilnehmen werden. Goiginger, der in der Flachgauer Gemeinde seine ersten Fußballschuhe geschnürt (bekommen) hat und inzwischen beim LASK in der Bundesliga aufläuft, will dabei nicht nur Namensgeber sein. "Wo Thomas Goiginger draufsteht, ist auch Thomas Goiginger drin", sagt Bernhard Huber-Rieder, der das Nachwuchscamp mit seinem Freund aus Kindheitstagen gegründet hat und organisiert.

Goiginger und Huber-Rieder werden als Trainer unter anderem von Straßwalchen-Stürmer Ilija Ivic oder Seekirchen-Flügel Andreas Pär unterstützt. Zudem werden einige befreundete Profifußballer als Stargäste erwartet. "Es wird wieder ein tolles Rahmenprogramm geben", sagt Huber-Rieder, der selbst in Köstendorf kickt. Ab Sommer wird der Jungpapa und Häuslbauer aber eine halbjährige Pause einlegen.

Neben sportlichen Erfolgen - zwei Mädchen und ein Bub, die im Vorjahr im Camp dabei waren, spielen inzwischen bei Red Bull Salzburg - stehen der Spaß und das Miteinander im Vordergrund. Deshalb ermöglicht das Team auch drei Kindern aus dem SOS-Kinderdorf Seekirchen die kostenlose Teilnahme.