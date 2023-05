Transfers im Salzburger Unterhaus: Alte Liebe rostet nicht

Ihre Vereine wissen oft noch nicht, in welcher Liga sie künftig spielen. Doch so mancher Kicker hat sich bereits festgelegt und den persönlichen Aufstieg oder Neustart fixiert. Ein Überblick über neueste Entwicklungen am Transfermarkt in den höheren Unterhausklassen.

Mühlbach/Pzg., das beim 70-Jahr-Jubiläumsfest im Juli auch den souverän geschafften Verbleib in der 1. Landesliga feiern kann, setzte sich im Werben um Stuhlfelden-Youngster Rainer Huber durch. Der langjährige Regionalligastürmer Daniel Wechselberger, der in Bramberg heuer nicht zur Höchstform auflief, kehrt derweil nach Piesendorf zurück. Ein Wiedersehen gibt es auch für Lukas Promberger, der nach seinem durchaus erfolgreichen Abstecher nach Adnet ab Sommer wieder in Strobl kickt. Die Tennengauer verstärken sich mit Eren Altinova, der im Frühjahr in St. Koloman aufläuft. Die Adneter haben zudem (weitere) junge Kuchler im Visier.

Der Landesliga-Spitzenreiter Henndorf gibt Julian Aigner, Sohn des Ex-Nationalspielers Franz Aigner, nach Elixhausen ab. Auch Verfolger Berndorf und Daniel Chudoba, der wieder in Straßwalchen landen könnte, trennen sich wieder. Philip Schmidt, der am Freitag Antherings Klassenerhalt nach überstandener Kieferverletzung fixierte, steht vor der Rückkehr zum HSV Wals. In der 2. Landesliga Nord läuft ab Sommer Schleedorfs Florian Mangelberger auf, der sich Köstendorf, wo Georg Seidl ein heißer Trainerkandidat sein soll, anschließt. In Mattsee beendet Pascal Wimmer seine Karriere, Trainer Muharem Bradaric legt eine Pause ein.