Salzburger Karatekämpferin musste sich erst im Halbfinale geschlagen geben. Robin Rettenbacher schied im Achtelfinale aus.

Alisa Buchinger präsentiert sich unmittelbar vor ihrem Heimturnier in Salzburg (28.2. bis 1.3) wieder in Topform. Wie bereits beim ersten Premier-League-Turnier des Jahres in Paris zog die 27-Jährige auch in Dubai ins kleine Finale ein. "Ich bin happy, war sogar noch stärker als in Frankreich. Am Sonntag hole ich mir die Bronzene", freut sich Buchinger auf den Kampf um Edelmetall.



Auf dem Weg ins Halbfinale (- 68 kg) schaltete die Salzburgerin die Kasachin Alexandra Budkina (2:0), die Slowakin Miroslava Kopunova (1:1) und die italienische European-Games-Gewinnerin Silvia Semeraro (4:1) aus. "Ich habe mich heute super gefühlt und bin von Kampf zu Kampf besser geworden", erinnert sich Buchinger. Im Kampf um den Finaleinzug landete ihre chinesische Gegnerin den ersten Treffer. "Das war ganz knapp, ich habe ja 32 Sekunden vor Schluss den Ausgleich gemacht und in der letzten Sekunde auch noch einen Treffer angebracht." Die Schiedsrichter sahen das aber anders und, da bei Gleichstand diejenige weiterkommt, die zuerst gepunktet hat, kämpft Buchinger am Sonntag gegen Elena Quirici erneut um Bronze. "In Paris habe ich ein 0:2 aufgeholt, ich kann mich also auf meine mentale Stärke verlassen. Es wird ein hartes Duell, wie immer gegen die Schweizerin. Aber ich gehe da voll konzentriert hinein", betont Buchinger.



Clubkollege Robin Rettenbacher (-84 kg) zeigte sich bei seinem ersten Premier-League-Einsatz 2020 ebenfalls in Topform. Der Tennengauer bezwang Mohammad Ahmijadi aus Kuwait mit 4:0 und schaltete den ukrainischen Weltranglisten-Fünften Valerii Chobota mit 2:2 aus. Im Achtelfinale gegen den Mazedonier Petar Spasenovski kassierte er erst in der letzten Sekunde den entscheidenden Treffer zur 0:1-Niederlage.