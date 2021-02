Pokorny gewann in Wels Silber. Rettenbacher-Zwillinge gaben verletzt auf.

Bei den "Pro Sessions" in Wels hatten Salzburgs Karateka am Samstag erneut die Chance, sich noch vor dem Premier-League-Auftakt Mitte März in Istanbul mit internatonalen Gegnern zu messen. In absoluter Topform präsentierte sich dabei Alisa Buchinger, die alle ihre sechs Kämpfe in der Klasse +61 kg gewann.

"Ich habe mich so gut gefühlt, hatte einen ganz klaren Kopf, habe nur von Kampf zu Kampf geschaut. Dass ich am Ende ungeschlagen dastehe, hat mich selbst ein bisschen überrascht, weil es ja doch der erste echte Wettkampf seit einem Jahr war", erklärte Buchinger, die drei Wochen zuvor schon bei ihren Auftritten im Länderduell gegen Deutschland geglänzt hatte.

In Wels fertigte sie gleich zum Auftakt ihre aus Adnet stammende Teamkollegin Lora Ziller mit 4:1 ab und gewann danach auch ihre fünf Kämpfe gegen internationale Konkurrentinnen souverän. "Ich bin total happy, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich bereits ein so gutes Gefühl habe", meinte die Salzburgerin, die sich heuer noch unbedingt ihr Ticket für die olympischen Spiele in Tokio sichern will.

Davon träumt auch Stefan Pokorny, der in Wels -67 kg die Silbermedaille eroberte. "Ich habe gesehen, dass ich mit allen Techniken punkten und auch nach Rückstand Druck machen kann", freute sich der Salzburger. Weniger glücklich waren die Rettenbacher-Zwillinge. Erst musste Luca -75 kg wegen einer Seitenbandverletzung im Sprunggelenk aufgeben, dann brach sich sein Bruder Robin +75 kg den linken Mittelfinger. Beide hoffen, in Istanbul wieder dabei zu sein.