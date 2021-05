In starker Form hat sich Alisa Buchinger am Mittwoch bei der Karate-Europameisterschaft in Poreč präsentiert. Zur erhofften Medaille reichte es aber nach einer umstrittenen Drittrundenniederlage gegen die aserbaidschanische Weltmeisterin Irina Zaretska und einem 0:1 in der Hoffnungsrunde gegen die französische Titelverteidigerin Alizée Agier knapp nicht.

"Alisa hat super gekämpft und gezeigt, dass sie wirklich jeden schlagen kann. Das macht uns Hoffnung für das letzte Qualifikationsturnier für Olympia Mitte Juni in Paris", meinte Coach Manfred Eppenschwandtner.

Bereits in der Auftaktrunde war am Mittwoch für den Halleiner Robin Rettenbacher und die Adneterin Lora Ziller Endstation. Am Donnerstag startet neben der Saalfeldnerin Lara Hinterseer und dem Salzburger Routinier Stefan Pokorny noch die Vorarlberger Medaillenhoffnung Bettina Plank ins EM-Turnier. Die Walserin Nina Vorderleitner kommt nur im Teambewerb zum Einsatz.

Einen Erfolg konnte Salzburg schon vor Turnierbeginn bejubeln. Georg Rußbacher, der den Salzburger wie den österreichischen Verband als Präsident anführt, wurde als bislang erster Österreicher vom Kongress der European Karate Federation in das Executive Committee gewählt. "Eine großartige Anerkennung für die Arbeit der letzten Jahre und ein Ausdruck der Wertschätzung für Rußbacher, der sich mit den hervorragenden Turnieren in Salzburg international einen guten Namen machen konnte", erklärt Generalsekretär Ewald Roth.