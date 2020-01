Das Salzburger Karate-Ass schaffte es beim ersten Premier-League-Turnier des Jahres gleich ins kleine Finale.

Zu Beginn des Olympia-Jahres zeigt sich Alisa Buchinger bereits wieder in starker Form. Die 27-jährige Salzburgerin verlor beim Karate-Premier-League-Turnier in Paris nach zwei knappen Siegen zwar ihren Achtelfinalkampf, nutzte dann aber ihre Chance in der Hoffnungsrunde und zog noch ins Finale um Bronze (bis 68 kg) ein.



"Nach meiner 0:4-Niederlage im Achtelfinale gegen die Ägypterin Feryal Abdelaziz hab ich an keinen weiteren Einsatz mehr geglaubt, aber gehofft. Mein Wunsch ging in Erfüllung, Adelaziz kam ins Finale und ich konnte in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen", erzählt Buchinger, die danach erst Tanya Rodriguez aus der Dominikanischen Republik, dann Pamela Bodei mit 2:1 besiegte. Dabei lag sie im Kampf gegen die Italienerin 16 Sekunden vor Schluss noch mit 0:1 zurück, schaffte aber die Wende und zog so in den Kampf um Bronze ein.

"Das zeigt, dass ich Selbstvertrauen habe", meinte Buchinger, die trotz einer leichten Erkältung zuversichtlich ins kleine Finale am Sonntag gegen die Kanadierin Melissa Bratic geht. "Immer, wenn ich krank war, hab ich mich meine besten Leistungen erbracht. Das scheint mir zu helfen, dass ich nachher noch mehr Gas geben kann. Jetzt hole ich mir diese Medaille."



Die Vorarlbergerin Bettina Plank (bis 50 kg) scheiterte in Paris ebenfalls im Achtelfinale, bekam aber nicht mehr die Chance über die Hoffnungsrunde. Österreichs dritte Athletin, die gebürtige Salzburgerin Lora Ziller (+68 kg), verlor nach Freilos in Runde zwei gegen Farida Alyeva (Aze) knapp mit 2:3.