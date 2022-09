Karate-Legende Manfred Eppenschwandtner sagt Adieu

1967 entdeckte Manfred Eppenschwandtner den Karatesport. Am Ende dieses Jahres zieht er sich als Trainer zurück. Der Maxglaner hat zahlreiche Sportlerinnen und Sportler zur Weltklasse geformt.

"Irgendwann muss halt mal Schluss sein", sagt Manfred Eppenschwandtner beim Treffen in seinem Stammlokal "Martha" in der Nähe des Flughafens. Der 74-Jährige hat in den vergangenen Monaten seine Nachfolge als Salzburger und österreichischer Verbandstrainer geregelt. In Salzburg werden Thomas Kaserer und die eben zurückgetretene Alisa Buchinger das Kommando übernehmen.

Manfred Eppenschwandtner hat den Karate-Sport nach Salzburg gebracht. "1967 habe ich in den Salzburger Nachrichten gelesen, dass ein ostdeutscher Karate-Meister einen Kurs bei uns abhält". Der Maxglaner Fan von ...