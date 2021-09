Tennengauer stand in Kairo schon in der Auftaktrunde kurz vor dem Aus. Silber ist der bislang größte Erfolg seiner Karriere.

Ein Wechselbad der Gefühle hat Luca Rettenbacher beim Premier-League-Turnier in Kairo erlebt. Der 25-jährige Tennengauer stand in der ersten Runde kurz vor dem Aus, schaffte aber noch den Einzug ins Finale, in dem er von Lokalmatador Abdalla Abdelaziz dann mit 0:8 abgefertigt wurde. Mit Silber eroberte er aber zumindest seine erste Premiere-League-Medaille.

Im Auftaktkampf gegen Andrii Zaplitnyi lag Rettenbacher zwei Sekunden vor Kampfende mit 0:2 zurück. Doch der Ukrainer kassierte noch wegen Verlassens der Kampffläche seine vierte Gelbe Karte und wurde disqualifiziert. Mit Siegen über den Zyprioten Panayiotis Loizides (4:2) und den Italiener Andrea Ortenzi (6:0) schaffte Rettenbacher erstmals den Einzug ins große Finale. Dort war er allerdings gegen Lokalmatador Abdelaziz chancenlos. Der Ägypter benötigte nur 1:15 Minuten, um Rettenbacher mit 0:8 abzufertigen

Weniger gut lief es in Salzburg für die restlichen Salzburger. Lucas' Zwillingsbruder Robin verlor in der Round-Robin-Phase der Klasse bis 84 kg all seine drei Kämpfe und scheiterte als Gruppenvierter. Für die Premier-League-Debütanten Aleksandra Grujic (bis 50 kg) und Matthias Kowarik (bis 67 kg) war ebenfalls nach der ersten Runde Schluss.