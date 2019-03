Der Salzburger Karatekämpfer wiederholte in Spanien seines Vorjahreserfolg. Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger musste sich mit Rang fünf zufriedengeben. Bettina Plank holte Silber.

Dass der Bronzegewinn 2018 keineswegs nur ein positiver Ausrutscher gewesen ist, stellte Stefan Pokorny bei der Karate-EM in Guadalajara unter Beweis. Der Salzburger kämpfte sich bis 67 kg über die Trostrunde bis ins kleine Finale. Dort lief ihm sein Gegner unglücklich ins Knie und ging k.o. Da es der Engländer nicht mehr rechtzeitig auf die Beine schaffte, ging der Sieg an Pokorny.

"Zwei Mal Platz drei bei der EM, dazu Gold bei den Austrian Open - jetzt werde ich für meine harte Arbeit belohnt, wird mein Leistungsvermögen nach vielen Jahren des Pechs endlich richtig eingeordnet", erklärte der Salzburger, der gleichzeitig auch noch das Ticket für die European Games Ende Juni in Minsk löste.

Alisa Buchinger geriet in ihrem Kampf um Bronze (bis 68 kg) früh mit 0:1 in Rückstand. Danach wehrte ihre italienische Gegnerin alle Angriffe der Salzburgerin erfolgreich ab. "Klar bin ich jetzt alles andere als happy, ich hätte mir diese Medaille wirklich sehr gewünscht", meinte Buchinger enttäuscht. "Der Kampf war ausgeglichen und knapp, nach dem Rückstand habe ich versucht, den Punkt aufzuholen, leider ist nichts draus geworden. Jetzt muss ich das alles mal sacken lassen und dann wird wieder nach vorne geschaut."

Nicht gerade glücklich war Bettina Plank über ihre zweite EM-Silberne in Folge. Auch sie geriet in ihrem letzten Kampf früh in Rückstand, danach wurde sie eiskalt ausgekontert und verlor schließlich mit 0:5. "Derzeit finden wir einfach kein Rezept, wie ich gegen Gegnerinnen, die ständig davonlaufen, punkten kann", stellte die 27-jährige Vorarlbergerin fest. Da konnte sie vorerst auch das Ticket für die European Games nicht trösten.