Der Vorjahressieger musste sich beim Premier-League-Turnier in der Sporthalle Alpenstraße erst im Halbfinale geschlagen geben. Alisa Buchinger will am Samstag erneut ins große Finale einziehen.

Der erhoffte Einzug in einen der großen Finalkämpfe des Premier-League-Turniers in der Sporthalle Alpenstraße ist den heimischen Karatekas zumindest am Auftakttag verwehrt geblieben. Vorjahressieger Stefan Pokorny (−67 kg) präsentierte sich am Freitag zwar erneut in bestechender Form, wurde aber nach drei Siegen im Halbfinale gestoppt und kämpft am Sonntag (ab 9.30 Uhr) um Bronze. Das hätte beinahe auch Thomas Kaserer geschafft, der Routinier wurde erst in der Hoffnungsrunde gestoppt und landete in Pokornys Gewichtsklasse auf Rang sieben.

Einen Platz im kleinen Finale eroberte auch die Vorarlbergerin Bettina Plank (−50 kg), die damit weitere wertvolle Punkte für die direkte Olympiaqualifikation sammelte. Für den Tennengauer Luca Rettenbacher (−75 kg) war am Freitag hingegen bereits in der ersten Runde Endstation. Besser will es am Samstag (ab 11.55 Uhr) sein Zwillingsbruder Robin (−84 kg) machen. Die für Wels startende Adneterin Lora Ziller (+68 kg) bestreitet um 15.15 Uhr ihr Auftaktduell.

Die größten Hoffnungen auf eine Goldkampf mit Salzburger Beteiligung ruhen einmal mehr auf Alisa Buchinger, die ihr Heimturnier bereits sieben Mal gewonnen hat und am Samstag (13 Uhr) als Titelverteidigerin in die Klasse bis 68 kg startet. "Ich bin voll motiviert und gut vorbereitet", meint die 27-Jährige.