Kein Aufsteiger in der Salzburger Liga: Duo macht sich den Titel aus, Trio feiert Klassenerhalt

Straßwalchen scheidet aus dem Titelrennen aus. Auch Bramberg, Eugendorf und Puch bleiben in der Liga. Adnet feierte einen wichtigen Sieg. Neumarkt darf hoffen, tut das (offiziell) aber nicht.

Thalgau und Bürmoos bleiben nach Heimsiegen am Freitagabend im Titelrennen der Salzburger Liga, Straßwalchen kann nach dem 1:2 gegen Neumarkt nicht mehr eingreifen. Damit ist auch fix: Es wird keinen Aufsteiger in die Westliga geben, denn das Spitzenduo verzichtet freiwillig. Meister wollen aber beide werden. "Die erste halbe Stunde war sehr gut", sagt Thalgaus Trainer Christoph Gruber, dessen Team gegen Hallwang mit drei frühen Treffern davonzog, am Ende 4:0 gewann. Bürmoos, das einen Punkt zurückliegt, rang den ASV Salzburg beim 4:2-Erfolg erst nach der Pause nieder. "Lange eine schwere Geburt", sagt Obmann Robert Eckschlager.

Bramberg, Eugendorf und Puch bleiben oben - Rückschläge für Hallwang und Schwarzach

Im Abstiegskampf sind Bramberg (0:0 in Siezenheim), Eugendorf (3:3 gegen Altenmarkt) und Puch (3:1 in Bergheim) gerettet. Sie können nicht mehr aus den Top Acht fallen. Einen wichtigen Sieg feierte auch Adnet, das Schwarzachs Fehler beim 5:0 eiskalt bestrafte und als Tabellenachter weiter auf dem - Stand jetzt - letzten Nicht-Abstiegsrang liegt. Dahinter können sich Hallwang (fünf Punkte Rückstand) und Schwarzach (sechs) keinen Punkteverlust mehr leisten - und benötigen Schützenhilfe. Neumarkt (vier) darf dank einer guten zweiten Halbzeit gegen Straßwalchen wieder hoffen. Sportchef Hans Hajek bleibt dennoch dabei: "Wir sind abgestiegen."

Zwei weitere Meister: Hof und Zell am See steigen auf

In der 1. Landesliga fehlt Henndorf nach dem 6:0 gegen Piesendorf nur mehr ein Punkt zum Meistertitel. Abtenau, das Verfolger Golling 1b in der 2. Klasse Nord B unterlag, benötigt noch einen Sieg. Als Meister stehen indes Hof (1. Klasse Nord) und Zell am See (2. Klasse Süd) fest.