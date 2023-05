Salzburger Liga: Trainer sucht seinen Nachfolger - Schwarzach findet Ersatz für afrikanischen Stürmer in der Region

Während der Aufstieg und der Klassenerhalt hart umkämpft sind, basteln die Vereine an ihren Mannschaften der Zukunft. Von Thalgau bis zum ASV Salzburg stehen erste Neuzugänge fest. Schwarzach schlägt bei einem Ligakonkurrenten zu.

Nach dem Abstiegskampf hat sich zuletzt auch das Titelrennen in der Salzburger Liga wieder zugespitzt. Tabellenführer Thalgau will gegen Hallwang am Freitag seine Verfolger Bürmoos (ein Punkt Rückstand) und Straßwalchen (vier) auf Distanz halten. "Wir wollen uns für die unglückliche Hinspielniederlage revanchieren. Uns war immer klar, dass es bis zum Saisonende spannend bleibt", sagt Thalgaus Trainer Christoph Gruber. Er verliert im Sommer unter anderem die Jagic-Brüder Stjepan (Kroatien) und Simun (Deutschland), wird dafür in der neuen Saison Faistenaus Simon Wintersteller betreuen.

Hallwang-Trainer verändert sich

Gegner Hallwang stellt sich neu auf: Trainer Alexander Drachschwandtner ist nach Alfred Leitners Rücktritt nun auch Sportchef und will am Wochenende seinen Nachfolger als Hallwangs Chefcoach der neuen Saison fixieren. "Ich habe mich entschieden, ab Sommer nur mehr Sportlicher Leiter zu sein. Wir stellen uns da auch deutlich breiter auf", sagt Drachschwandtner, der als Coach noch um den Klassenerhalt kämpft und als Sportchef am neuen Kader bastelt.

Bürmoos mit zwei Verstärkungen

Über erste Neuzugänge freut sich auch Bürmoos. Verteidiger Josef Urban (Kirchanschöring) und Mittelfeldspieler Jakob Clement (Grünau) verstärken den Tabellenzweiten, der am Freitag den ASV Salzburg empfängt. "Bürmoos hat die beste Auslosung", sagt Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba. Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager weiß das, sagt aber: "Vermeintlich leichtere Gegner sind oft am schwersten zu schlagen."

Schwarzach findet Ersatz für afrikanischen Stürmer in Altenmarkt

Der formstarke ASV Salzburg hält seinen Kader trotz Abstiegs zusammen und holt Danijel Morariju (ATSV Salzburg) und Simon Maric (Grödig 1b). Schwarzach, das sich in dieser Woche vom afrikanischen Angreifer und Winterneuzugang Oluwatosin Ayetigbo getrennt hat, nimmt im Sommer Altenmarkt-Stürmer Branko Bozic unter Vertrag. "Ein Stürmer, der einige Tore erzielen kann", sagt Trainer Mario Krimbacher, der den Klassenerhalt trotz der Niederlage gegen Altenmarkt zuletzt noch nicht aufgegeben hat. "Es wird schwer, aber wir kämpfen."

Fixieren vier Unterhausvereine den Meistertitel?

In weiteren Unterhausklassen könnten über Pfingsten bereits Meistertitel bejubelt werden. In der 1. Landesliga benötigt Henndorf einen Heimsieg gegen Piesendorf und Schützenhilfe. Hof (1. Klasse Nord) und Abtenau (2. Klasse Nord B) reicht jeweils ein Remis, um den Titel zu fixieren. Zell am See fehlt in der 2. Klasse Süd noch ein Sieg. Die Pinzgauer sind zu Hause gegen die SG Uttendorf/Niedernsill Favorit.