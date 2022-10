Hollaus hängt auch Berglaufexperten ab

Ehemaliger Weltklassetriathlet gewann überraschend den Trail Amadeus des Salzburger Trailrunning-Festivals mit neuem Streckenrekord.

Seit er seine Profikarriere als Triathlet beendet hat, ist Lukas Hollaus kaum mehr zu stoppen. Der 36-jährige Niedernsiller versuchte sich am Wochenende beim Salzburger Trailrunning-Festival auf ungewohntem Terrain und triumphierte auch dort auf ganzer Linie. Nachdem er am Samstag bereits den Festungstrail klar für sich entschieden hatte, war er beim Gaisbergtrail selbst für Vorjahressieger Hans-Peter Innerhofer nicht mehr einzuholen und sicherte sich mit neuem Streckenrekord die Kombinationswertung Amadeus Trail. "Ich habe selbst nicht damit gerechnet, dass es für mich so gut läuft. Vor allem, dass ich mich gegen so einen guten Bergläufer wie Hans-Peter Innerhofer durchsetzen konnte, ist auch für mich völlig überraschend gekommen", gestand Hollaus.

Den Grundstein für seinen Sieg legte er bereits am Samstag. "Ich habe mich da von Beginn an am Hansi orientiert und mit ihm recht gut mithalten können. Auf der zweiten Runde bin ich ihm dann auf den Treppen beim Festspielhaus davongezogen und er hat mich nicht mehr einholen können", berichtet Hollaus, der letztlich mit 51 Sekunden Vorsprung auf Innerhofer das Ziel auf der Festung erreichte.

Damit musste er am Sonntag als Erster starten und sein Tempo selbst bestimmen. "Das war ganz schwierig für mich, denn so eine lange Distanz lauf ich normalerweise nicht und dazu kommen ja auch die vielen Bergauf- und Bergab-Passagen", erzählt Hollaus. Umso verwunderter war er, dass er Innerhofer bei seinen Schulterblicken nicht heranstürmen sah. "Ich war noch ein wenig müde vom Wolfgangseelauf letzte Woche und habe mich im Gegensatz zu Luggi nicht speziell auf das Rennen vorbereitet", erzählt der Geschlagene, der mit 1:12 Minuten Rückstand immerhin Platz zwei absichern konnte.

Bei den Damen gewann die Deutsche Marie-Luise Mühlhuber nach dem Festungstrail auch die Kombiwertung vor Verena Haller. Die Landesmeistertitel im Berglauf sicherten sich der St. Gilgner Samuel Eisl und die St. Johannerin Ina Forchthammer. Beim Trailmarathon triumphierten der Rauriser Michael Fölsner und die Deutsche Elena Braun.