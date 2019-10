Live auf SN.at: Das Stadtderby zwischen Austria Salzburg und SAK

Den Regionalliga-Schlager zwischen Austria und SAK gibt es am Samstag um 15:30 Uhr im Livestream auf SN.at zu sehen.

Für alle Fußball-Fans, die es am Samstag nicht zum Stadtderby nach Maxglan schaffen, bieten die "Salzburger Nachrichten" in Kooperation mit den Regionalsender RTS Salzburg wieder ein besonderes Service an. Der Regionalliga-Schlager zwischen Austria Salzburg und dem SAK wird live und exklusiv auf SN.at zu sehen sein.

Der SAK, der sich am vergangenen Freitag mit einem 1:0-Sieg in Saalfelden bereits den Meistertitel gesichert hat, will gegen den Erzrivalen Austria Salzburg auch das zweite Saisonduell für sich entscheiden und damit den 16. Sieg in Serie feiern. "Auf uns wartet wieder eine schwere Partie. Die Austria steht in der Tabelle zwar nur auf Platz acht, hat aber sehr viel Qualität im Kader", betont SAK-Präsident Christian Schwaiger, dessen Team das Hinspiel 3:0 gewinnen konnte.

Quelle: SN