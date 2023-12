Luka Mladenovic startet mit zwei Rekorden an einem Tag in die EM

Über 100 Meter Brust belegte der Salzburger Spitzenschwimmer den 14. Gesamtrang.

Luka Mladenovic startete gut in die EM in Rumänien.

Luka Mladenovic hat nach seinen starken Auftritten auf der Langbahn in Rotterdam den Umstieg auf das kürzere Becken gut geschafft. Zum Auftakt der Europameisterschaft in Otopeni, Rumänien, unterbot der Salzburger am Mittwoch gleich zwei Mal seine persönliche Bestzeit über 100 Meter Brust. Der 19-Jährige qualifizierte sich zunächst für das Semifinale, in dem er abends nach 58,45 Sekunden anschlug. Er war damit um 0,45 Sekunden schneller als vor der EM.