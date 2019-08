Statt den fünften Saisonsieg einzufahren, musste sich das Salzburger Mountainbiketalent in Val di Sole mit Platz zwei begnügen.

Lange galt Valentina Höll bei den Mountainbike-Juniorinnen als so gut wie unschlagbar. Nun musste die 17-jährige Saalbacherin schon zum zweiten Mal in dieser Saison einer Downhill-Kollegin zum Sieg gratulieren. Immerhin reichte es auch in Val die Sole zu Rang zwei, womit sie ihre Führung im Gesamtweltcup dennoch ausbauen konnte.

"Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du", zeigte sich Höll per Instagram unbeeindruckt, meinte aber auch: "Gut mal wieder einen Tritt in den Hintern zu bekommen." Auf der letzten Weltcup-Station im französischen Les Gets hatte sie bei ihrem vierten Saisonsieg noch mit absolut besten Laufzeit im gesamten Damenfeld für Aufsehen gesorgt.

In Italien konnte sie sich aber von Beginn nicht mit der Strecke anfreunden. "Es war seltsam, sich vor der Strecke und dem Wetter zu fürchten. Ich hab es hier einfach nicht genossen", gestand sie nach dem Rennen. So benötigte sie am Ende für die schwierige Abfahrt knapp eine Sekunde länger als die norwegische Siegerin Mille Johnset. Da Hölls erste Verfolgerin im Gesamtweltcup, die Britin Anna Newkirk, diesmal nur auf Platz drei landete, hat die Salzburgerin bereits im nächsten Rennen die Chance, sich erneut vorzeitig den Gesamttitel zu sichern.