Neuer Trainer in der Salzburger Liga: Straßwalchen setzt auf 30-jährigen Ex-Kicker

Unter Interimscoach Wolfgang Denk haben sich die Flachgauer stabilisiert. Der nächste Schritt soll im Frühjahr unter einem Trainerneuling gelingen.

Wolfgang Denk hat in seinen sechs Spielen als Trainer des Salzburg-Ligisten Straßwalchen zehn Punkte geholt und den Verein - vor allem mit drei Siegen in drei Heimspielen - von einem Abstiegsplatz noch auf den zwölften Platz geführt. Mehr als die sechs Runden, die nach der Trennung von Tomislav Jonjic vereinbart wurden, wird er aber nicht die Verantwortung als Chefcoach tragen. Denk wird wieder als 1b-Trainer in die zweite Reihe zurückkehren. Das wurde am Montag in einem Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen vereinbart.