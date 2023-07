ÖFB-Cup: Hammerlos für Austria Salzburg - Regionalligist trifft auf Erzfeind Red Bull Salzburg

Dieses Duell in der zweiten Runde des ÖFB-Cups hat eine Menge Würze: Fußball-Regionalligist Austria Salzburg trifft in der zweiten Runde auf den Bundesligisten und Erzfeind Red Bull Salzburg. Saalfelden bekam am Sonntag mit Altach ebenfalls einen Bundesligisten zugelost.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL JUN. Trainer Christian Schaider trifft mit der Austria auf Red Bull Salzburg.

Die Begeisterung über das Duell mit Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hält sich bei den Violetten in Grenzen. "Wir müssen damit leben, wir hätten uns aber natürlich ein anderes Los gewünscht", gesteht Austria-Präsident Claus Salzmann, der nun mit seinen Kollegen entscheiden muss, in welchem Stadion der Cup-Schlager über die Bühne gehen kann. "Infrage kommen Maxglan, Grödig oder Ried. Wir werden uns im Vorstand in der kommenden Wochen zusammensetzen und dann sehen wir weiter. Ob Maxglan möglich ist, müssen wir mit der Exekutive abklären. Ein Tausch des Heimrechts kommt derzeit aber nicht infrage", sagt Salzmann. Austria-Fans bestimmen bei Platzwahl mit Bei der Entscheidung über die Platzwahl wird der Präsident auch seine Fans einbeziehen. "Wir werden das Gespräch mit den Fanvertretern suchen. Dass es rund um das Spiel zu Problemen mit unseren Anhängern kommt, schließe ich aus. Seit ich Präsident bin, hat es noch nie Probleme gegeben. Und das wird auch gegen Red Bull so sein." Gespielt werden die Zweitrunden-Duelle Ende September (26., 27. oder 28.).