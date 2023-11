Salzburg-Ligist Golling angelt sich neuen Torjäger

Nach einer guten Hinrunde überwintert Golling auf dem sechsten Platz in der Salzburger Liga. Trotzdem werden sich die Tennengauer in der Wintertransferzeit namhaft verstärken: Trainer Patrick Schöberl darf sich über einen neuen Stürmer freuen.

"Mit Platz sechs nach der Herbstsaison können wir zufrieden sein. Leider ist uns in den letzten Partien etwas die Luft ausgegangen", erklärt Schöberl, der die Tennengauer seit Sommer betreut. "Ich fühle mich sehr wohl. Golling ist ein sehr gut geführter Verein." Verlassen wird den Salzburg-Ligisten ein Co-Trainer: Semir Ikanovic, der mit Schöberl bereits in Hallwang und beim ASV erfolgreich zusammengearbeitet hat, wechselt zum Ligakonkurrenten Straßwalchen.

Stürmer kommt aus Hallein

Damit man in der Offensive im Frühjahr noch gefährlicher wird, wurde nun ein neuen Torjäger verpflichtet: Elvis Ozegovic, der das letzte halbe Jahr für Hallein aufgelaufen ist, wird in Zukunft für Golling auflaufen. "Wir haben mit Eric Mitterlechner und Lukas Poindl zwei sehr talentierte Angreifer, mit Elvis holen wir jetzt viel Qualität und Routine dazu." Der 33-jährige Torjäger, der auch beim Futsal-Bundesligisten Inter Kleßheim Woche für Woche seine Qualität unter Beweis stellt, erzielte für Hallein im Herbst vier Treffer und stand zuvor schon unter anderem bei Grünau, Ostermiething, Seekirchen und Neumarkt unter Vertrag. Erst in den kommenden Wochen wird sich entscheiden, ob Hismael King in Golling bleibt. "Er hätte sich mehr Einsatzzeit erhofft. Es kann sein, dass er zu einem Landesligisten wechselt. Fix ist aber noch nichts", erklärt Schöberl.