Salzburger Liga: Außenseiter überraschen zum Auftakt - Kuchl schlägt Junuzovic-Elf

Adnet holt in Puch drei Punkte, Siezenheim gegen Seekirchen ein Remis. Marco Hödl schießt den Titelfavoriten Kuchl spät zu einem 1:0-Sieg gegen den SAK, bei dem Zlatko Junuzovic in der Startelf stand.

Seekirchen ist mit Titelambitionen in die Salzburger Liga gestartet. Am ersten Spieltag musste der langjährige Regionalligist einen ersten, kleinen Dämpfer hinnehmen. In Siezenheim, wo sich noch viele Vereine schwertun werden, kam die Elf von Mario Lapkalo nicht über ein 1:1 hinaus. Besser machten es die ebenfalls favorisierten Kuchler, die 1:0 beim SAK siegten.

Seekirchen vergibt Elfmeter

"Das erwartet schwere Spiel. Wir haben leider unsere Chancen nicht genutzt", sagt Seekirchens Chefcoach Lapkalo. Sein Team ging durch Patrick Brugger, der nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war, zwar Mitte der ersten Halbzeit in Führung. "Da hätte es aber schon 4:0 stehen müssen. Die Chancenverwertung bleibt das Manko." Siezenheim glich durch Tobias Schwaighofer schnell aus und gestaltete das Spiel dann in den zweiten 45 Minuten offener. Seekirchens Christoph Chudoba vergab per Elfmeter an die Torumrandung aber die große Chance auf den Sieg des Favoriten.