Salzburger Liga: Eugendorf hat wieder Pech und findet das Glück

Bürmoos lässt Thalgau keine (wirkliche) Chance

Bürmoos zeigte sich derweil zu Hause wieder von seiner besten Seite. Die Heimmacht ließ schwache Thalgauer lange am Leben, setzte sich nach einseitigen 90 Minuten mit 2:1 durch. Ein Kicker war an allen Treffern beteiligt: Ehe Franz Mrkonjic Thalgaus Anschlusstreffer durch einen Kopfball von Ilija Jagic per Freistoß vorbereitete, hatte er sich vor den beiden Toren der Hausherren, die sehr viele Chancen vergaben, zwei billige Ballverluste geleistet.

Anif unter Druck

Groß ist der Druck bereits in Anif. Die langjährige Westliga-Größe steht sieglos am Tabellenende, empfängt am Samstag mit Seekirchen aber ein ungeschlagenes Topteam. Während sich in Henndorf (gegen Adnet) zwei Abstiegskandidaten und beim SAK (gegen Puch) einige Ex-Kollegen treffen, will Hallein im Derby Kuchls bisher größte Prüfung sein. Nach positivem Start begegnen sich Siezenheim und Golling. Und erstmals seit 14 Jahren gastieren die Grödiger in Bramberg.