Salzburger Liga: Kuchl schlägt auch Hallein klar - Golling, Seekirchen und Grödig bleiben dran

Der Titelfavorit drehte das Derby und bleibt nach dem 4:1-Erfolg makellos an der Tabellenspitze. Noch enteilen die Tennengauer aber nicht.

Kuchl hat auch die fünfte Runde in der Salzburger Liga erfolgreich bestritten. Der Spitzenreiter setzte sich in Hallein mit 4:1 durch. "Hochverdient, weil wir spielerisch mehr Möglichkeiten bei den schwierigen Bedingungen gefunden haben", sagt Kuchls Trainer Thomas Hofer, dessen Team früh in Rückstand geriet. Doch nachdem die Gastgeber durch Daniel Kraft einen Eckball verwertet hatten, schlug der Favorit Mitte der ersten Halbzeit zurück. Verteidiger Lukas Buchegger traf ebenfalls nach einem Standard - sein fünfter Pflichtspieltreffer in der noch jungen Saison.