Salzburger Liga: Gegen den Ex-Verein ist der vielseitige Bernhard Löw besonders gefragt

Der Neo-Thalgauer weiß viel über den kommenden Gegner Seekirchen. Auch als Abwehrchef wird er gefordert sein.

Innenverteidiger, Sechser, Zehner, linker Flügel, Tormann - Bernhard Löw kann alles spielen. Der 31-Jährige zählt seit vielen Jahren zu den besten und vor allem vielseitigsten Unterhaus-Kickern in Salzburg. Das bewies er auch in seinen vier Regionalliga-Saisonen in Seekirchen. Am Samstag kehrt er als Thalgaus Abwehrchef zu seinem Ex-Verein zurück.

Thalgau kämpft mit Ausfällen

"Das wird ein spannendes Spiel, in dem wir alle Möglichkeiten haben. Wir wissen, was zu tun ist, brauchen eine solide Leistung von vorn bis hinten", sagt Löw. Wegen der Personalmisere beim Meister, der aktuell Elfter ist, wäre er auf vielen Positionen gefragt. "Zurzeit ist es wegen der Ausfälle schwierig. Wir sind im Finden. Aber Thalgau ist ein super Verein, das wird schon." Sein Trainer Christoph Gruber erwartet in Seekirchen einen gerade auch physisch starken Gegner und sagt: "Wir müssen uns verbessern, sind in der Außenseiterrolle gefährlich."

Perlak-Brüderduell in Adnet

Das muss auch Adnet hoffen. Der Tabellenletzte empfängt den in elf Pflichtspielen heuer noch unantastbaren Spitzenreiter Kuchl. Es ist auch das Duell zweier Brüder: Adnet-Coach Gerhard Perlak braucht auch einen Plan gegen Kuchl-Spielmacher Michael Perlak.