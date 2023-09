Salzburger Liga: In Puch feiert nur ein Zwillingsbruder (alle Highlights im Video)

Puch lässt nichts anbrennen

In der zweiten Halbzeit patzte ausgerechnet Osman Uygur, der den Ball vertändelte und ein Foul beging. Den resultierenden Elfmeter verwandelte Mersudin Jukic souverän. Als wenig später Borislav Petrovic nach einer weiteren Standardsituation sehenswert per Kopf erhöhte, war Anifs zweite Niederlage im zweiten Ligaspiel unter Neo-Trainer Andreas Berktold besiegelt. Puch feierte indes den zweiten Sieg in Serie nach der Systemumstellung auf eine Fünferkette.

Anif kann nicht zusetzen

Diese war von Anif am Freitag nur selten in Bedrängnis zu bringen. Die Gäste kamen vor der Pause durch Melvis Memic zwar drei Mal in gute Abschlussposition. Im zweiten Durchgang war die Anifer Offensive aber gänzlich abgemeldet. Puch strahlte indes über 90 Minuten Gefahr aus, hätte auch aus dem Spiel heraus treffen können. Am Ende stellen die Verantwortlichen aber auch drei Treffer nach Standardsituationen zufrieden. "Ein hochverdienter Sieg. Es geht in die richtige Richtung", sagt Puchs Co-Trainer Nihat Aslan.