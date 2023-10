Salzburger Liga: Kuchl wieder auf Erfolgskurs - Ex-Profis als Joker für das Spitzenspiel gegen Grödig

Seine Mannschaft machte bei den chancenlosen Eugendorfern früh alles klar. Kilian Klimitsch staubte nach einem Kopfball von David Rosenstatter zum 1:0 ab, Polizei-Kollege Marco Hödl, der an allen vier Treffern beteiligt war, erhöhte noch in der ersten Viertelstunde mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern. "Die erste halbe Stunde war richtig gut", sagt Hofer, dessen Team dann das Tempo drosselte. Max Danner per Kopf nach einem weiteren guten Hödl-Eckball und der Torjäger selbst mit einem weiteren platzierten Abschluss aus 18 Metern fixierten dennoch den sechsten Erfolg im sechsten Auswärtsspiel.

Zu Hause heißt es am Freitagabend nun gegen Grödig Erster gegen Zweiter. "Ein ganz anderes Spiel. Wir spielen beide offensiv mit einem ähnlichen System, haben beide einen Lauf sowie eine gute Mischung aus jungen und routinierten Spielern", sagt Hofer, der dann wohl auch wieder voll auf Michael Perlak, Manuel Seidl und Fabian Altmanninger (alle zuletzt krank) zählen kann. "Es ist alles angerichtet für ein Spitzenspiel."

Das sehen auch die Grödiger so, die in Kuchl auch auf einen verspäteten Neuzugang setzen. Ex-Profi Manuel Krainz, einst auch unter Hofers Fittichen, debütierte beim 5:0 gegen Thalgau am Wochenende nach seinem Kreuzbandriss im Vorjahr. Grödigs Trainer Arsim Deliu betont: "Unser Plan war, dass Manuel gegen Kuchl dann voll da ist."