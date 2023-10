Neuer Trainer steht fest: Coach bekommt in Thalgau eine zweite Chance in der Salzburger Liga

Tomislav Jonjic kehrt nach Thalgau zurück

"Tomislav hat schon bewiesen, dass es in Thalgau funktioniert", sagt Sportchef Johannes Bucher über seine Wunschlösung, die er gleich nach dessen Abgang in Straßwalchen kontaktierte. Jonjic reichte eine Woche Pause - inklusive Familienurlaub in Poreč. Seit Montag ist er Thalgau-Trainer, Interimscoach Alexander Schlintl assistiert ihm. Bucher macht keinen Druck und sagt: "Im Herbst wird er keine Wunderdinge mehr vollbringen können. Im Frühjahr wird aber sicher wieder seine Handschrift zu sehen sein."

Vereinbarung bis Sommer 2025

Jonjic, der diesmal nicht nur einspringen, sondern zumindest bis Sommer 2025 in Thalgau bleiben soll, bereitet das Team nun auf das Sonntagsmatch gegen Puch vor. Gegen die Tennengauer verlor er mit Straßwalchen vor drei Wochen 0:2. In Thalgau bekommt er nun wahrlich eine zweite Chance. "Die Mannschaft ist gut", sagt Jonjic. "Wir schaffen das."