Salzburger Liga: Routinier lässt Thalgau jubeln, Adnet nähert sich Klassenerhalt

Abtenau steigt als Meister in die 1. Klasse auf.

War das Thalgaus Meisterstück? Der Spitzenreiter setzte sich am Freitag bei den von Ex-Coach Tomislav Jonjic betreuten Straßwalchnern mit 3:1 durch. Routinier Christoph Enzesberger führte die Thalgauer per Doppelpack auf die Siegerstraße. Verfolger Bürmoos muss am Samstag gegen Siezenheim punkten, um im Titelrennen zu bleiben.

Adnet punktet in Eugendorf

Einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt setzten stark verteidigende Adneter mit einem 1:1 bei den Eugendorfern, die Muhamed Berisha verlieren. Das Kellerduell gewann Altenmarkt mit 2:1, weil ASV-Spielmacher Denis Andric in der Nachspielzeit einen Elfmeter an die Stange setzte.

Hallwang findet Trainer und verliert Spieler

Hallwang, das am Sonntag Bramberg empfängt, wird ab Sommer von Trainer Damir Borozni betreut. Als Abgänge stehen Emre Erol,Marco Leitner (beide Thalgau) und Torjäger Nemanja Asanovic, der in Mondsee 1b-Spielertrainer wird, fest. Puch hat Grödigs Mamadou Diallo als Neuzugang bestätigt. Ebenfalls fix: Abtenau ist Meister der 2. Klasse Nord B.