Salzburger Liga: Steigerungslauf soll Thalgau aus dem Tabellenkeller führen - 40-jähriger Debütant hilft mit

Im fünften Spiel nach der Trennung von Meistertrainer Christoph Gruber hat Thalgau am Samstag seine Durststrecke beendet und mit dem 3:2 gegen Henndorf nach sechs Runden ohne Sieg den zweiten Abstiegsrang vor Schlusslicht Adnet verlassen. "Endlich", atmet auch Neo-Trainer Tomislav Jonjic durch. Nach zwei knappen Niederlagen unter seiner Regie tat sich sein Team zwar auch gegen Henndorf in den ersten 20 Minuten schwer. Nach einer Systemumstellung drehten Almir Omanovic, der zwei Mal nach Flanken von rechts zur Stelle war, und Simon Wintersteller, der per Kopf erstmals für seinen neuen Verein traf, aber das Spiel. "Wir haben es unnötig spannend gemacht, jedoch verdient gewonnen", sagt Jonjic.