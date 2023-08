Salzburger Liga: Trio bleibt makellos, Bürmoos führt Anif vor

Hallein stürmt mit einem Kantersieg in Adnet an die Spitze der Salzburger Liga - am Freitag nicht die einzige Machtdemonstration.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL SEN. Bürmoos-Flügel Philip Kirchtag traf gegen Anif zum 2:0.

Dass Bürmoos eine Heimmacht ist, weiß Anif nun auch aus eigener Erfahrung. Der Ex-Regionalligist hielt am Freitagabend nur in den ersten zehn Minuten mit der in der Vorsaison zu Hause ungeschlagenen Elf von Trainer Daniel Buhacek mit. Mit dem 0:5 war man am Ende noch gut bedient (hier alle Highlights im SN-Video). "Wir waren nach dem Dienstagsspiel leer im Kopf", sagt Anifs Trainer Markus Huber. Während sein Team in der Salzburger Liga noch tor- und punktelos ist, hat Bürmoos eindrucksvoll angeschrieben. Buhacek sagt: "Wir haben dem Gegner keinen Zentimeter Platz gelassen und sehr dominant gespielt." Hallein feiert Kantersieg in Adnet Ebenfalls ein Ausrufezeichen setzte Hallein, das beim 6:1-Derbysieg in Adnet aber erst nach dem dritten Treffer befreit aufspielte. "Insgesamt aber eine gute Mannschaftsleistung und der nächste Schritt nach vorn", betont Trainer Christoph Lessacher. Wie die Halleiner, die neuer Spitzenreiter sind, halten auch Lokalrivale Kuchl (3:0 gegen Bramberg) und Straßwalchen beim Punktemaximum. Straßwalchen gewinnt in Thalgau Straßwalchen setzte sich nach einem Blitzstart beim weiter punktelosen Meister Thalgau mit 2:1 durch (hier alle Highlights im SN-Video). "Läuferisch war das sehr gut", sagt Straßwalchens Trainer Tomislav Jonjic. Einen souveränen Heimsieg feierte Mitfavorit Grödig. Nachdem Henndorf die erste Großchance des Spiels vergeben hatte, ebnete Ousainou Surr mit einem feinen Schlenzer den Weg zum 3:0-Erfolg (hier alle Highlights im SN-Video). "Eine klare Sache", sagt Grödigs Trainer Arsim Deliu. Eugendorf gegen Siezenheim im Glück, Seekirchen siegt Während Eugendorf - Thomas Niedermüller mit Knieverletzung raus - in Unterzahl gegen Siezenheim noch das 1:1 kassierte und damit gut bedient war, zog Seekirchen mit einem Mann weniger als der SAK davon. "Nicht unverdient, auch wenn wir anfangs bei zwei SAK-Chancen Glück hatten", sagte Trainer Mario Lapkalo nach dem 4:2-Heimsieg. Am Samstag (16 Uhr) folgt das Derby zwischen Puch und Golling.