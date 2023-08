Salzburger Liga: Vincetic schießt Puch zum Derbysieg gegen Golling

Kapitän Vincetic, der als Sechser kurbelte, setzte einen Freistoß nach einer halben Stunde an die Latte. Zwei Abschlüsse von Fabian Schweiger fielen indes zu schwach aus. Auf der anderen Seite feuerte Lukas Poindl über das Tor. Golling wirkte gefestigter und gefährlicher. Das schlug sich aber weder in der Tor- noch in der Abschlussstatistik nieder.

Golling bleibt fahrlässig - Puch kommt in der Schlussphase auf

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, doch nicht ganz so wie sich die Gäste das wohl gewünscht hatten. Sie kamen mehrmals in die Gefahrenzone, ohne aber zu treffen. Erst nach 70 Minuten traten auch die Hausherren offensiv wieder in Erscheinung - dann aber richtig. Mamadou Diallo schloss zu zentral ab, Schweiger verfehlte aus sehr guter Position deutlich. Das rächte sich beinahe postwendend: Nach einem langen Ball enteilte Mitterlechner. Sein Schuss strich knapp am langen Eck vorbei. Nun war das Spiel völlig offen. Die Entscheidung fiel in der 86. Minute. Diallo wurde von Gollings Goalie Furkan Günes gelegt, Vincetic verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. Danach konnte Golling nicht mehr zulegen, Puch hatte noch das 2:0 auf dem Fuß. Bereits am Dienstag wartet die dritte Runde. Puch gastiert in Henndorf, Golling empfängt Adnet.