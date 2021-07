Salzburger landete bei der Junioren-WM in Rom auch über 200 m Brust auf Platz vier.

Zwei Mal war für Luka Mladenovic eine Medaille bei der Junioren-EM in Rom zum Greifen nah. Beide Male blieb für das Salzburger Schwimmtalent am Ende nur Blech. Nachdem ihm zuvor über 100 m Brust sieben Hundertstel zum Sprung aufs Stockerl gefehlt hatten, verpasste er am Samstag über die doppelte Distanz Bronze um 14 Hundertstel.

Diesmal war Mladenovic als klar Schnellster des Semifinales sogar als Favorit ins Finale gegangen. Und nach den ersten 50 Metern schlug er auch als Erster an. Danach schob sich aber auf jeder Länge ein Konkurrent an ihm vorbei, womit er am Ende erneut nur Vierter wurde. Besonders bitter: Seine Semifinalzeit von 2:13,31 Minuten hätte für Gold gereicht, im Finale schwamm er aber um 58 Hundertstel langsamer.