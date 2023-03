Sylvia Steiner schoss bei der EM noch am großen Ziel vorbei

Nach dem zehnten Platz im Einzel wurde die Pongauer Weltmeisterin am Samstag an der Seite von Richard Zechmeister Mixed-Achte. Sie verdiente sich eine weitere Chance zur neuerlichen Olympia-Qualifikation.

Die Salzburger Sportschützin Sylvia Steiner hat auch bei ihrem zweiten Antritt bei der Europameisterschaft in Tallinn, Estland, einen Platz in den Top 10 erzielt. Sie konnte aber auch im Mixed-Teambewerb am Samstag nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. An der Seite des Burgenländers Richard Zechmeister war der 40-Jährigen im Herbst der Luftpistolen-Weltmeistertitel geglückt. Bei der EM reichte es nun nur zum achten Rang. Steiner kam auf 288 Ringe (bei 30 Schuss), Zechmeister auf 285. Auf den sechsten Platz, der zur Teilnahme an einem der beiden Duelle um Bronze berechtigt hätte, fehlten zwei Ringe.