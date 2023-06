Thalgaus Titeltrumpf ist auch die Lust auf Revanche

Schlägt der Tabellenführer auch Puch, hat er in dieser Saison alle Ligakonkurrenten besiegt und ist Meister.

Martin Nemeth hat als Tormann großen Anteil an der starken Saison der Thalgauer.

Nun hat Thalgau im Titelrennen alle Trümpfe in der Hand. Weil Bürmoos nach dem 1:1 gegen Siezenheim drei Zähler zurückliegt, reicht dem Spitzenreiter am abschließenden Spieltag ein Punkt. Und für die Thalgauer spricht der Heimvorteil, aber auch der Gegner: Denn Puch ist gerettet, Mersudin Jukic spielt wohl nicht mehr und Borislav Petrovic,Predrag Gavric und Nemanja Peric fehlen gesperrt. "Wir wollen Charakter beweisen und alles geben", verspricht Interimscoach Jukic.

Thalgau-Trainer Christoph Gruber kümmert das alles nicht wirklich. "Wir haben es selbst in der Hand und schauen nur auf uns", sagt der 33-Jährige. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Straßwalchen schöpft er aus dem Vollen. Selbst der genesene Fabian Aigner drängt sich wieder auf. Zudem erfreulich: Christoph Enzesberger verlängerte vor seinem Doppelpack gegen Straßwalchen seinen Vertrag und wird wie die Neuzugänge Emre Erol,Marco Leitner (beide Hallwang), Mendim Fetahaj und Simon Wintersteller (beide Faistenau) auch in der neuen Saison an Bord sein.

Zuvor ist der Meistertitel das große Ziel. Und der Weg führt über eine weitere Revanche. "Puch ist die letzte Mannschaft, die wir noch nicht geschlagen haben", sagt Gruber. "Gegen Bürmoos, Hallwang und Straßwalchen haben wir uns nach der Hinspielniederlage revanchiert, jetzt haben wir noch Puch auf der Liste."

Bürmoos, das gegen Siezenheim in Unterzahl Moral bewies, aber auch Glück hatte, will zeitgleich in Altenmarkt Druck aufbauen. Trainer Daniel Buhacek sagt: "Die Chance auf den Titel besteht noch."