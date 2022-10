13-Jährige führte das neue Damenteam zum Zweitligastart zu drei Siegen

Auch die Zweitliga-Herren des UTTC blieben am Wochenende ungeschlagen.

Die Zweitligateams des UTTC haben am Wochenende groß abgeräumt. Das neu formierte Damenteam um die 13-jährige Julia Dür und die zwei Jahre jüngere Landestrainer-Tochter Sophia Pichler gewann zum Auftakt bei der Sammelrunde in Voitsberg ihre drei Matches. Die Herrenmannschaft fegte am Samstag Wiener Neudorf mit 6:1 von der Platte und setzte sich tags darauf im zweiten Heimmatch auch noch gegen Gumpoldskirchen/Mödling mit 6:4 durch.

"Das waren Festspiele für uns an diesem Wochenende. Vor allem, dass es bei den Damen gleich so gut läuft, hat mich selbst positiv überrascht", erklärt UTTC-Obmann Günther Höllbacher stolz. Nach einem 6:0-Sieg zum Aufwärmen gegen Gastgeber Voitsberg setzten sich die Salzburgerinnen auch noch gegen die klar favorisierten Teams aus Wiener Neudorf (4:3) und Froschberg (4:2) durch. Julia Dür gewann dabei all ihre Einzelpartien sowie das entscheidende Doppel mit Lena Promberger gegen Wiener Neudorf.

Die Zweitligaherren feierten am Samstag mit einem 6:1 über Wiener Neudorf ihren ersten Saisonsieg, wobei Tomas Sanchi keinen Satz abgab. Aber auch Kento Waltl und Florian Bichler zeigten in beiden Wochenendpartien ihr großes Talent.