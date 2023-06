Transfersplitter aus der Regionalliga: Seekirchen-Routinier wechselt nach Thalgau - Weitere Zugänge für Anif und SAK

Das Transferkarussell in der Regionalliga Salzburg dreht sich weiterhin: Die neuesten Entwicklungen auf einen Blick.

Austria Salzburg verabschiedete am Samstag weitere Spieler: Youngster Raffael Kogler wechselt nach Kitzbühel, Ersatzgoalie Alessandro Hetzer zieht es entweder nach Köstendorf oder Elixhausen.



Hallein fixierte den zwölften Neuzugang: Sebastian Voglmaier kommt nach einem halben Jahr beim Zweitliga-Absteiger Steyr zurück nach Salzburg.



Kuchl kann in der neuen Saison doch nicht auf Simon Schilchegger zählen. Der 25-jährige Offensivspieler legt eine Karrierepause ein.



Grünau kann nach der fixierten Westliga-Teilnahme mit David Stojicevic (Anif) planen. Ob David Ebner auch in der dritten Liga zu den Walser zurückkehrt, ist noch offen. Ein heißes Thema ist Seekirchens Aaron Volkert.



Anif hat am Wochenende drei weitere Neuzugänge vermeldet: Bernhard Marx (Adnet), Lucas Schuhmann (Grödig 1b) und Elias Atiabou (Grödig) wechseln zum Neo-Salzburg-Ligisten. Eine weitere Saison bleiben wird Justin Mühlbauer.



Seekirchen hat zwei Abgänge zu beklagen. Bernhard Löw zieht es zum Salzburger-Liga-Meister Thalgau, Maximilian Haberl beginnt ein Studium in den USA. Fraglich sind zudem Aaron Volkert und Jonas Vorderegger.



SAK verpflichtete drei weitere Kicker. Jonas Konrad-Larionows, Elias Berbalk (beide Hallwang) und Azem Basinac (Plainfeld) wechseln für die neue Saison zu den Nonntalern.