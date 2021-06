Der Pinzgauer Triathlet hat die Qualifikationskriterien erfüllt. Der 34-Jährige kann in Japan sowohl im Einzel als auch in der Mixed-Staffel antreten. Lukas Pertl fliegt als Ersatzmann mit.

Seit dem Wochenende steht fest: Lukas Hollaus hat als vierter österreichischer Triathlet einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio erobert. Der 34-Jährige aus Niedernsill wurde damit wie Luis Knabl vom nationalen Triathlonverband für das Einzel am 26. Juli nominiert. Die Bestätigung des Österreichischen Olympischen Comité sollte nur Formsache sein. Gemeinsam mit Lisa Perterer und Julia Hauser bestreitet der Pinzgauer Routinier am 31. Juli auch die Staffel. Als Ersatzmann schnuppert auch der Gasteiner Lukas Pertl olympische Luft.

Lukas Hollaus hat Olympiaticket endlich fix

Es war eine lange Reise, die Hollaus nun erfolgreich abgeschlossen hat. Durch die coronabedingte Verschiebung der Sommerspiele, dauerte das Rennen um die 55 Startplätze über drei Jahre lang. Hollaus schloss das Ranking als 50. ab, weil er es im Weltcup unter anderem fünf Mal in die Top Ten schaffte. "Es hat jetzt über ein Jahr lang geheißen, ich sei so gut wie fix dabei. Jetzt habe ich es wirklich geschafft. Das motiviert und bestätigt den Weg, den ich vor 15 Jahren mit meinem Trainer Toni Kesselbacher eingeschlagen habe", sagt Hollaus.